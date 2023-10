Gemeente versoepelt beperkingen zwaar verkeer bij Vuilendam

VUILENDAM • Twee maanden na de invoering van het verbod op zwaar verkeer op de Vuilendam en de A en de B in Ottoland, wordt de maatregel grotendeels opgeheven.

De restrictie voor zwaar verkeer was gekoppeld aan de uitvoering van de werkzaamheden aan maatregelen om trillingen en schade die daardoor kan ontstaan aan woningen, te verminderen. Het gaat om het op proef plaatsen van anti-trilling schermen bij een aantal woningen.

“Nu de werkzaamheden, voorlopig, zijn afgerond heffen we de restrictie op”, meldt woordvoerder Iris Kooij van de gemeente Molenlanden. “We willen de maatregel ook niet langer toepassen dan noodzakelijk is voor de werkzaamheden.”

Een deel van de werkzaamheden kon niet afgerond worden door een onvoorzien probleem rond de wijze van fundering van het woonhuis. De gemeente onderzoekt nu of en zo ja hoe dit probleem opgelost kan worden. Als dat helder is besluit de gemeente over afronding van de maatregelen.

Er is voor een tijdelijke ondervanging van het probleem overigens een noodoplossing gevonden. Iris: “Daarbij is het wel belangrijk dat passerend verkeer rekening houdt met de waarschuwingstekens die zijn geplaatst. Dat verlaagt de overlast die aanwonenden ervaren.”

Nu de beperking is opgeheven, zijn de Vuilendam en de A en B in Ottoland weer toegankelijk voor vrachtverkeer en landbouwverkeer. De 15-tonsmaatregel blijft wel van kracht. Een ontheffing om door het gebied te mogen rijden met zwaar verkeer en landbouwverkeer, is nu niet meer nodig.