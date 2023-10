Burgemeester Jan de Vries van Sliedrecht nieuwe vicevoorzitter Smart Delta Drechtsteden

DRECHTSTEDEN • De samenwerkende Drechtstedengemeenten hebben burgemeester van Sliedrecht Jan de Vries per woensdag 25 oktober aangesteld als vicevoorzitter van Smart Delta Drechtsteden. Hij volgt daarmee André Flach op, die vertrekt in verband met zijn kandidatuur voor de Tweede Kamer.

De gemeenten willen met bedrijfsleven en onderwijs werken aan de eerste Smart Delta Drechtsteden Agenda. Dit wordt de basis om binnen het gebied Drechtsteden-Gorinchem nog hechter en effectiever samen te werken en nog beter te verbinden met provinciaal, Rijks en Europees beleid. De Vries gaat een belangrijke rol vervullen in de totstandkoming van deze agenda en de organisatie erachter. Daarnaast zal hij zich inzetten voor het stimuleren van de verbinding van de inhoudelijke programma’s.

Regiovoorzitter en burgemeester Wouter Kolff is verheugd met de komst van Jan de Vries als vicevoorzitter van Smart Delta Drechtsteden: “Jan is als burgemeester van Sliedrecht en lid van de Economic Development Board thuis in onze regio en in die rollen zeer betrokken geweest bij Smart Delta Drechtsteden. Hij is ervan overtuigd dat we alleen samen onze belangrijke regionale ambities kunnen realiseren en is in staat mensen én opgaven te verbinden en dat is wat we nodig hebben. Dit biedt weer energie voor de toekomst van onze regio.”

Jan de Vries is sinds 13 april 2021 Burgemeester van Sliedrecht. De Vries heeft een lange politieke en bestuurlijke loopbaan. Hij begon in 1994 als raadslid in Graafstroom. In 1999 stapte hij over van de raad naar Provinciale Staten van Zuid-Holland, in 2002 werd hij lid van de Tweede Kamer. In 2010 nam hij afscheid van de Kamer. Aansluitend werd hij directeur van de brancheorganisaties MEE Nederland en ActiZ. Vanaf 2017 was hij voorzitter van de vakbond voor de publieke sector CNV Connectief.