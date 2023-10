Burgemeester Gorinchem bezorgd over voortbestaan Beatrixziekenhuis

GORINCHEM • Burgemeester Reinie Melissannt van Gorinchem heeft samen met zeven andere bestuurders van gemeenten met streekziekenhuizen alarm geslagen over het voortbestaan van de ziekenhuizen.

In een opiniestuk in de Volkskrant schrijven ze dat ze de concentratie van de zorg willen stoppen ene de regionale ziekenhuizen open willen houden. Volgens de acht bestuurders is de zorg beter en goedkoper als deze dicht bij de patiënt wordt georganiseerd.

Van Sneek tot Heerlen en van Zoetermeer tot Zutphen dreigen belangrijke afdelingen of zelfs complete ziekenhuizen te worden gesloten. Die dreiging is er ook voor het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

Onderscheid

In een poging te bezuinigen op de zorg wordt er volgens de acht bestuurders te weinig onderscheid gemaakt tussen hoogspecialistische ziekenhuiszorg, die gebaat is bij artsen met specifieke ervaring en 5 tot 10 procent uitmaakt van het geheel, en de reguliere ziekenhuiszorg, die 90 tot 95 procent uitmaakt en volgens onderzoek veel beter en goedkoper af is in de nabijheid van patiënt en familie.

“In een poging personeel efficiënter te laten werken, wordt onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van concentratie voor de ambulancezorg, de werkdruk voor bestaand personeel en de uitstroom van toch al schaarse verpleegkundigen, die vaak niet wensen te verhuizen voor hun werk”, aldus de bestuurders in het opiniestuk in de Volkskrant.

Politieke keuzes

En: “Het is belangrijk om politieke keuzes te maken in plaats van te volharden in het idee dat concentratie en schaalvergroting onvermijdelijk zijn. Academisch onderzoek uit onder meer Denemarken, Engeland en Ierland laat ons zien dat jarenlange concentratie en schaalvergroting van de reguliere zorg ons meer heeft gekost dan opgeleverd.”

De bestuurders vinden het mooi dat vrijwel alle verkiezingsprogramma’s inzetten op (ziekenhuis)zorg nabij en het behoud van reguliere (acute) zorg in regionale ziekenhuizen. Maar het Beatrixziekenhuis wil zekerheid, net als de zeven andere streekziekenhuizen in Nederland.

“Als bestuurders en leden van acht politieke partijen, vinden wij dat er in elk geval meteen na de verkiezingen, maar liefst deze week nog bij de Kamerdebatten over ziekenhuiszorg en het rapport Elke regio telt, boter bij de vis moet worden gedaan. Zodat kwalitatief goede regionale ziekenhuizen hun begroting kunnen dekken en verplegend personeel kunnen rekruteren, opleiden en behouden.”

Ze pleiten voor een stembusakkoord om kwalitatief goede regionale ziekenhuizen overeind te houden.