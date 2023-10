Beatrixziekenhuis zet zingeving bij patiënten in de laatste levensfase op de kaart

GORINCHEM • Het Beatrixziekenhuis zet extra in op zingeving om patiënten in hun laatste levensfase beter te ondersteunen. Daardoor ervaren patiënten hun verblijf in het ziekenhuis als prettiger en is soms minder pijnstilling nodig.

Het Beatrixziekenhuis heeft, samen met één ander ziekenhuis in Nederland, een subsidie gekregen van ZonMw om voor meer zingeving in de laatste levensfase van een patiënt te zorgen.

Zorgverleners worden binnenkort getraind over hoe zij het beste dit soort gesprekken aan kunnen gaan. Door hierover meer het gesprek te voeren, kan het verblijf van de patiënt in het ziekenhuis aangenamer worden en de zorg worden verbeterd.

‘In het ziekenhuis draait het met name om het geven van de beste zorg, maar daarnaast willen wij de kwaliteit van leven nog beter op de kaart zetten’, zegt projectleider Janneke Tukker-Swijnenburg. ’Dat doen we onder meer door met patiënten in gesprek te gaan over wat hen drijft. Houdt u van sporten, de natuur, maakt geloof deel uit van uw leven? Hoe zorgen we dat dit ook nu onderdeel van uw leven kan blijven?’

Er kan heel veel

Daarnaast komt er meer focus op wat er mogelijk is in het ziekenhuis. ‘Er kan namelijk heel veel’, zegt oncologieverpleegkundige Ivonne Bakker. ‘Als patiënten in het ziekenhuis afscheid willen nemen van hun huisdier, dan kunnen we dat mogelijk maken. Wil iemand zijn favoriete muziek horen, zetten we dat op. Of stel: een patiënt wil graag zijn lievelingsgerecht eten, dan kunnen we daar iets in betekenen.’

Een patiënt in het ziekenhuis wilde onlangs graag met de wensambulance naar de bruiloft van zijn zoon. Een medewerker zette alles op alles om dat mogelijk te maken. ‘Na de bruiloft was er bij deze meneer rust en overgave’, zegt Janneke Tukker-Swijnenburg. ‘Ik ben er trots op dat ons personeel deze manier van werken al heel belangrijk vindt. Dit is waar wij als klein ziekenhuis ontzettend sterk in zijn.’

Minder pijnstilling nodig

De aanpak zorgt er niet alleen voor dat de patiënt het verblijf in het ziekenhuis als prettiger ervaart en minder stress heeft, het levert direct een bijdrage aan de zorg. Mensen die zich meer op hun gemak voelen, hebben soms minder pijnstilling nodig en sterken sneller aan.

‘Het gaat om de vraag achter de vraag’, zegt geestelijk verzorger Gabriëlle Vermeulen. ‘Als iemand zegt dat hij slecht heeft geslapen, kun je een slaappilletje voorschrijven. Je kunt ook het gesprek aan gaan. Hoe komt dat? Kunnen we daar iets aan veranderen? Wil iemand gewoon even zijn verhaal kwijt?’

Kwalitatieve aandacht

Voor zorgpersoneel is de werkdruk hoog. Volgens Janneke Tukker-Swijnenburg is dat juist een reden om meer kwalitatieve aandacht aan patiënten te besteden. ‘Als de patiënt zich gezien voelt, zal de verpleging minder vaak belletjes krijgen. Als de werkdruk hoog is, is het extra belangrijk om de verdieping te vinden. Een fijn gesprek met een patiënt hoeft maar vijf minuten te duren en kan toch heel waardevol zijn.’

De subsidie van ZonMw van 35.000 euro is een startpunt. ‘Van dit geld kan een deel van het personeel de training van twee dagdelen volgen. Daarna hopen we dat deze aanpak zich als een olievlek verspreidt en dat op deze manier een gesprek aangaan vast onderdeel wordt voor onze zorgverleners.’