Enthousiaste start Lekkerland Schoon 2.0 met peukenzuiger

21 minuten geleden

NIEUW-LEKKERLAND • Sinds kort heeft Lekkerland Schoon een zogenaamde peukenzuiger aangeschaft. Reeds bij het eerste gebruik was het resultaat een zak met meer dan 500 sigarettenpeuken.

Al tien jaar zijn in Nieuw-Lekkerland de zogenaamde Zappers (Zwerf Afval Pakkers) actief. Zij verzamelen allerlei zwerfafval, waarvoor ze vuilniszakken plus bijpassende ring mee krijgen, een grijper, handschoenen en een hesje. Ongeveer 45 Zappers in de leeftijd van 10 tot 85 jaar houden het dorp schoon. Nadat men zich tien jaar lang vooral op het grovere afval richtte, is het tijd voor Lekkerland Schoon 2.0. Met andere woorden: ook het kleine afval komt nu aan de beurt, met name sigarettenpeuken. Peuken zijn slecht voor het milieu, ze verteren pas na jaren en filters verteren helemaal niet. Het is heel lastig om ze met een grijper op te rapen. Daarom werd in overleg met het Kernoverleg een peukenzuiger aangeschaft, vergelijkbaar met een bladblazer.

Huig den Besten en Aad den Boer hebben dit apparaat inmiddels uitgeprobeerd en zijn enthousiast. Huig: “Ik vind een schone woonomgeving belangrijk. Op het Kleyburgwinkelcentrum en aan de Planetenlaan, als ook op de parkeerplaats aan de Vletstraat hebben we de peukenzuiger gebruikt. Het handigste is om met zijn tweeën aan de slag te gaan. De een harkt het peukenafval bij elkaar, de ander zuigt met het apparaat de peuken op.”

Elk jaar laat Waardlanden een scan uitvoeren waarbij gecheckt wordt hoe schoon een bepaald dorp is. Nieuw-Lekkerland komt hierbij heel goed uit de bus. Van harte steunt Waardlanden het initiatief van Lekkerland Schoon 2.0. Volgend jaar september zullen zij kunstenaar Kees Dekkers inhuren met zijn ‘no-waste-chair’. Vol met opgezogen peuken zal deze stoel tentoongesteld worden in een van de winkelcentra van het dorp.

Behalve de peukenzuiger en de peukenstoel zijn er ook peukenkokers (lengte ongeveer 8 cm) die uitgedeeld kunnen worden. Aad vertelt: “Drie jongens waren aan het werk in het weiland en rookten tussendoor. Ik vroeg: ‘Wat doen jullie met die peuk?’ ‘Hier weggooien’, was het antwoord. In deze nieuwe peukenkoker kunnen ze de peuken verzamelen en ’s avonds thuis bij het juiste afval weggooien.”

Nieuwe Zappers zijn altijd van harte welkom bij Lekkerland Schoon. Behalve de voldoening van een schone omgeving wacht hen ook aan het eind van het jaar de ZAP-instuif, een gezellig samenzijn met koffie met wat lekkers, soep en broodjes. Opgeven mag via 06-54748201 (Huig den Besten).

Janny den Besten