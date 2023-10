CDA wil weten of heffen leges voor zonnepanelen op kerk Noordeloos terecht was

47 minuten geleden

Nieuws 163 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NOORDELOOS • De fractie van het CDA in Molenlanden heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het heffen van leges voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de Gereformeerde kerk in Noordeloos.

De kerk heeft dit jaar 647 euro aan leges betaald voor een vergunning voor de zonnepanelen. Maar op 13 december vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten dat er geen leges meer geheven zullen worden bij monumenten op objecten in beschermde stads- en dorpsgezichten.

Het CDA wil weten of de factuur voor de leges terecht is geweest. En als dat niet het geval is geweest, wil het CDA weten of het geld dan weer terug gestort kan worden naar de kerk.

Ook wil het CDA weten of er nog meer soortgelijke facturen van leges zijn betaald door andere instanties in Molenlanden, die vergelijkbaar zijn met de Gereformeerde kerk van Noordeloos.