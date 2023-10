VVD-avond ‘Landbouw in de Alblasserwaard’ met Tweede Kamerlid Thom van Campen

MOLENLANDEN • VVD Molenlanden houdt maandag 6 november een bijeenkomst over het thema ‘Landbouw in de Alblasserwaard’. Te gast is Thom van Campen, sinds begin 2021 VVD-lid van de Tweede Kamer.

De bijeenkomst vindt plaats in de Heerenzaal van het zalencentrum De Til in Giessenburg. Inloop vanaf 19.30 uur. De College Tour start om 20.00 uur. Aan Van Campen zullen diverse dilemma’s en vraagstukken worden voorgelegd over de huidige problemen waarvoor met name agrariërs zich geplaatst zien.

Dat zal bijvoorbeeld gaan over stikstof, de bodemdaling, het gebruik van meststoffen, het landbouwakkoord, biodiversiteit, de natuur en de milieu-opgave. De aanwezigen gaan in gesprek over de noodzakelijke verhoging van de dijken, de ontwikkeling van nevenactiviteiten bij agrariërs en de toekomst van het Groene Hart.

Vragen stellen

Het 1-op-1 gesprek wordt geleid door Annie van de Riet. Daarnaast zal aan het publiek ruimte geboden worden om vragen te stellen aan Thom van Campen. Een kenmerkende uitspraak van hem is: ‘Verandering is de enige zekerheid die we hebben; het is aan ons om daar iets moois van te maken.’ Iedere belangstellende is welkom.