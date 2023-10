Gorcumse literatuurprijzen met thema ‘Tolerant - hoezo?’ feestelijk uitgereikt

GORINCHEM • De hoogtepunten van literaire creativiteit werden op woensdag 11 oktober gevierd tijdens de feestelijke uitreiking van de zes Gorcumse literatuurprijzen 2023. Dit jaar vond het evenement plaats in het Centraal Punt – Stichting Boukie, waar de getalenteerde winnaars in verschillende categorieën in het zonnetje werden gezet.

Zes deelnemers werden geprezen als prijswinnaars van de Gorcumse literatuurprijs 2023. In de categorie volwassenen waren dat Bonnie Bengsch uit Wageningen, met het gedicht Vermoord verwoord en Kris Terwindt uit Middelburg, met het verhaal Getuigenis. In de categorie 16 tot 19 jaar oud wonnen Anne-Lynn Knibbe uit Gorinchem, met het gedicht Tolerantie zonder grenzen en Ricardo Pronk uit Werkendam, met het verhaal Verschillend maar toch verbonden. In de categorie 12 tot 15 jaar oud wonnen Thirza Baars uit Asperen, met het gedicht D van tolerantie en Joshan Vreugdenhil uit Spijk, met het verhaal Bloem.

Van de winnende jongeren konden drie van de vier niet persoonlijk aanwezig zijn, de werk- en toetsweek speelden de scholieren parten. Gelukkig werd hun werk met verve voorgelezen door ouder en docent.



Beide volwassen winnaars blijken schrijvers met ervaring. Alle presentaties van de winnende werken maakten diepe indruk op het publiek. De jury selecteert ‘op schrift’ en eens te meer was het duidelijk hoeveel toegevoegde waarde het heeft om het geschreven woord ook ten gehore te brengen.

Persoonlijke aspecten

De gewaardeerde presentator van de avond, Michel den Uijl, haalde met zijn vraaggesprekken met de winnaars nog meer, vooral persoonlijke aspecten rond het thema en rond schrijven, naar voren. Het thema ‘Tolerant - hoezo?’ bleek een boeiend en veelzijdig onderwerp, wat resulteerde in een breed spectrum aan invalshoeken waarmee het belang van tolerantie goed voor het voetlicht werd gebracht.

Dit kwam ook tot uitdrukking bij de presentatie van het jaarlijkse themaboek. De eerste exemplaren werden aan de wethouders Eva Dansen (diversiteit) en Fatih Polatli (cultuur) aangeboden. In het vraaggesprek met de presentator benadrukten zij beiden vanuit hun eigen perspectief, het belang van tolerantie.

Themaboek

Het themaboek bevat de winnende inzendingen en een selectie uit alle inzendingen waarbij het diverse karakter van de inzendingen tot uiting komt. Verrijkt met boeiende bijdragen van onder andere filosofen, die een dieper inzicht bieden in de betekenis van tolerantie in de moderne wereld. De kunstzinnige illustraties van Iris Kuiters voegen een extra dimensie toe aan dit prachtige werk. De muzikale bijdrage van de Afghaanse Rehan Osmani en Ramin Djamie zorgde voor een toepasselijke feestelijke noot.

Een groot succes

Kortom, de Gorcumse literatuurprijs 2023 was wederom een groot succes. De avond van de uitreiking bood een podium voor de viering van literaire talenten én voor het thema tolerantie. Het themaboek is binnenkort voor € 12,50 verkrijgbaar in verschillende winkels in Gorinchem en kan tevens besteld worden via onze website www.gorcumse literatuurprijs.nl.