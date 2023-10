Fototentoonstelling 125-jarig bestaan fanfare Apollo Nieuw-Lekkerland

1 uur geleden

Nieuws 147 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUW-LEKKERLAND • De Koninklijke Fanfare Apollo viert op zaterdag 28 oktober haar 125-jarig jubileum met een concert in Het Carillon, aan het Raadhuisplein 1.

50 posters vol geschiedenis

In de hal van Het Carillon is een fototentoonstelling over Apollo te zien, die tot stand is gekomen door de tentoonstellingscommissie van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard in samenwerking met de muziekvereniging. Op circa 50 posters wordt deze 125 jaar in beeld gebracht via oude (en nieuwe) foto’s, die inzicht geven in de geschiedenis van het korps en haar plaats in de gemeenschap. Ook wordt aandacht besteed aan de oprichters, dirigenten, voorzitters, concertprogramma’s en concoursuitslagen.

Voor veel (oud)Lekkerlanders zullen de foto’s een feest van herkenning opleveren, want wie had er geen familielid, kennis of buur die ooit lid was van Apollo. Op de foto’s van het korps, de eerste uit 1913 en de laatste uit dit jaar, zullen ze vrijwel allemaal te zien zijn.

Nog langer te bewonderen

Vanaf vrijdagavond 27 oktober is de tentoonstelling te zien in de hal van Het Carillon. Op 7 november worden de fotoborden verplaatst naar Woonzorgcomplex ‘t Waellant, waar deze in het atrium nog tot 24 november kunnen worden bekeken.