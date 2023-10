Actievoerder Keesmaat: ‘Opvallend snel besluit van OM over Chemours’

REGIO • Joop Keesmaat van de regionale actiegroep ‘Gezondheid voor alles’ is erg blij met het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) om te onderzoeken of chemiebedrijf Chemours in Dordrecht zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten bij de uitstoot van PFAS.

Hij noemt de beslissing van het OM ‘opvallend snel genomen’. “Al na een voorlopig onderzoek van zes weken komen ze tot het inzicht dat er een echt onderzoek moet plaatsvinden. Dat geeft toch wel de ernst van de situatie aan.” De Sliedrechter en geboren Alblasserdammer Keesmaat zag zijn appgroepje exploderen toen het besluit van het OM vandaag bekend werd. “Ik hoor allemaal opgetogen geluiden.”

Aangiften ingediend

Aanleiding voor het besluit van het OM is onder meer de aangifte van ongeveer vierduizend mensen tegen Chemours. Advocate Bénédicte Ficq heeft alle aangiften ingediend. Het OM gaat nu bekijken of de leiding van het bedrijf aansprakelijk gesteld kan worden voor vervuiling van de omgeving. Uit publicaties van Zembla bleek dat Chemours en voorloper Dupont al jaren wisten hoe schadelijk PFAS zijn.

Omslag in denken

Leden van de actiegroep ‘Gezondheid voor alles’ brengen al sinds 2018 wekelijks emmers vervuilde grond naar de poorten van het Dordtse bedrijf. Keesmaat: “Er is sinds een jaar echt een omslag in het denken van de politiek, de juridische wereld en overheden. Onze acties leidden tot aandacht van lokale pers, vervolgens van landelijke pers, toen van de politiek.”

Crimineel gedrag

“Na de uitzending van Zembla is de boel echt geëxplodeerd”, vervolgt Keesmaat. “Toen bleek dat de gevaren van PFAS al jaren moedwillig onder tafel zijn gehouden. Dat heeft mensen bozer gemaakt, want dan ga je richting crimineel gedrag. Je hebt namelijk een informatieplicht als je een vergunning aanvraagt. Chemours had nooit een vergunning gekregen als ze oude memo’s bekend hadden gemaakt, over de schadelijkheid van PFAS.”

Onderzoek

Keesmaat is ‘nog steeds heel optimistisch’. “Maar we hebben nog niet gewonnen. Dat duurt ook nog wel een hele tijd. Eerst komt het definitieve strafrechtelijk onderzoek, op basis daarvan beslist de rechter commissaris of de bestuurders in beschuldiging worden gesteld vanwege moedwillige vervuiling van de omgeving en het in gevaar brengen van de gezondheid van omwonenden. Het onderzoek duurt nog wel een jaar.”

Niet nodig

Wat vindt Keesmaat van het argument van Chemours dat ze stoffen maken die onmisbaar zijn? Verontwaardigd: “Chemours maakt gebruik van mooie producten van dochterondernemingen. Het chemische complex in Dordt bestaat uit drie bedrijven: Dow, Dupont en Chemours. Dow maakt koelvloeistoffen. Dupont maakt kunststofkorrels voor onder andere zonnepanelen. Niks op aan te merken. Het derde bedrijf is Chemours, dat maakt teflonpoeder in diverse soorten: vloeibaar, korrels, platen. Daarbij komt PFAS vrij. Maar het ene bedrijf heeft het andere niet nodig. De fabricage van teflon zat vroeger ook bij Dupont maar is later ondergebracht in een apart bedrijf: Chemours.”

De actievoerder is er zeker van: “Linksom of rechtsom gaat de uitstoot van Chemours stoppen.”