Janneke en Melle Koorevaar winnen waardebon van OVM in Meerkerk

20 minuten geleden

Nieuws 112 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MEERKERK • Janneke Koorevaar en haar zoon Melle zijn de winnaars van een waardebon van de OVM in Meerkerk die te winnen was op de laatst gehouden Boerenlandfeest/Fokveedag.

In het kader van het thema ‘Financieel Fit’ kon er een rebus opgelost worden door middel van een QR-code waar men naar de site gelinkt werd van ArendseKon en Ducente. Volgens Roland van Wijk van Arendse Kon en Ben Ippel van Ducente is dit een metafoor voor waar veel ondernemers en particulieren mee te maken hebben. Hoe kijk je naar je financiële situatie en hoe werken verschillende zaken op elkaar in?

Daarom trekken Arendse Kon Accountants - Adviseurs en Ducente vermogensregie samen op om klanten nóg beter te kunnen bedienen op fiscaal en financieel gebied en bedrijfseconomisch gebied.