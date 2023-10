Nanda Schermers wint maandprijs bij Fotoclub De Ontspanner

39 minuten geleden

Nieuws 169 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • Winnaar van De Uitdaging van Fotoclub De Ontspanner is deze maand Nanda Schermers.

Zij maakte de winnende foto in een verlaten fabriek in de buurt van Luik. Het thema van de maand was ‘Industrieel’.