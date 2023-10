OM start onderzoek tegen DuPont/Chemours; leidinggevenden mogelijk aansprakelijk

1 uur geleden

Nieuws 167 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

DORDRECHT • Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar DuPont/Chemours, daarbij worden leidinggevenden van het bedrijf mogelijk aansprakelijk gesteld, meldt het OM.

Het onderzoek gaat uitgevoerd worden in samenwerking met de DCMR Milieudienst Rijnmond, de politie en de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Aanleiding

Aanleiding van het onderzoek is de aangifte van advocaat Bénédicte Ficq op 4 september 2023 namens circa 2400 mensen tegen het chemiebedrijf DuPont/Chemours in Dordrecht. De aangifte is gericht tegen het bedrijf en de leidinggevenden en gaat over het opzettelijk in de lucht, de bodem of het oppervlaktewater brengen van schadelijke PFAS-stoffen gedurende de periode van 1967 tot nu.

Naar aanleiding van deze aangifte en een recente Zembla-uitzending heeft het OM besloten een strafrechtelijk onderzoek tegen DuPont/Chemours te starten.

Tot en met 2012

Het onderzoek richt zich op mogelijk schadelijke effecten van PFOA-uitstoot op mens en milieu in de omgeving van het fabrieksterrein in de periode tot en met 2012. In het kader van dat onderzoek wordt ook bekeken of er sprake is van strafrechtelijke aansprakelijkheid van de leidinggevenden van het bedrijf.

In een later stadium wordt besloten of ook handelingen met GenX (net als PFOA ook een vorm van PFAS en de opvolger van PFOA) in de periode na 2012 zullen worden onderzocht.

Zeer complex

Het onderzoek wordt gefaseerd aangepakt en is zeer complex. Het OM heeft tijd nodig om grondig onderzoek te doen. Afronding van het onderzoek is niet binnen een jaar te verwachten.

Er loopt overigens al een strafrechtelijk onderzoek tegen DuPont/Chemours en dit onderzoek bevindt zich in de afrondende fase. Het onderzoek richt zich op mogelijke blootstelling van werknemers van DuPont/Chemours aan te hoge concentraties PFOA in de periode tot en met 2012.

Los van deze twee onderzoeken wordt ook een aantal incidenten onderzocht waarbij mogelijk sprake is van overtreding van milieuregelgeving door het bedrijf.

Maatschappelijke zorg

Al jaren worden er in Nederland vragen gesteld over het gebruik van PFAS door DuPont/Chemours. Op 15 juni stelde het programma Zembla in de uitzending ‘De PFAS-doofpot’ dat DuPont/Chemours al decennialang de gevolgen van PFAS voor mens en milieu verzwijgt.

Ook uit de recente aangifte van advocaat Bénédicte Ficq blijkt dat er sprake is van grote maatschappelijke zorg over de gevolgen van het gebruik van PFAS door dit bedrijf.