Uitbetaling energietoeslag in Molenlanden en Vijfheerenlanden

56 minuten geleden

REGIO • Ook dit jaar is er een energietoeslag voor huishoudens in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gorinchem met een laag inkomen. Avres start in de laatste week van oktober met het uitbetalen van de energietoeslag 2023.

Avres betaalt de energietoeslag automatisch uit aan inwoners met een bijstandsuitkering via Avres en aan inwoners die in 2022 energietoeslag hebben ontvangen, waarvan Avres weet dat er recht is op de energietoeslag 2023.

Deze inwoners krijgen een bevestigingsbrief van Avres en ontvangen de energietoeslag op hun rekening. Zij hoeven zelf niets te doen.

Aanvragen

Inwoners die op 1 november geen uitbetaling hebben ontvangen maar menen daar wel recht op te hebben, kunnen de energietoeslag aanvragen. Aanvragen is mogelijk vanaf 1 november 2023 via www.avres.nl. Op de website van Avres staan dan ook de voorwaarden voor de energietoeslag 2023.

In de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gorinchem is de energietoeslag 2023 bepaald op 800 euro. Gemeenten mogen zelf een aantal keuzes maken rondom de uitbetaling van de energietoeslag.

Eind 2022 konden gemeenten al 500 euro van de energietoeslag van 2023 uitbetalen. In Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gorinchem is hiervoor gekozen. De energieprijzen waren toen heel hoog. Met die uitbetaling waren inwoners direct geholpen bij het betalen van hun energierekening. Door deze keuze is de energietoeslag 2023 in deze gemeenten 800 euro.