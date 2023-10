Deens jongenskoor treedt woensdagavond 18 oktober op in Lexmond

LEXMOND • Woensdagavond 18 oktober treedt het Sorø Drengekor uit Denemarken op in de Hervormde Kerk van Lexmond. Het Sorø Drengekor (‘drenge’ is Deens voor jongen) bestaat uit zo’n twintig jongens en mannen.

Het gebeurt niet elke dag dat een Deens jongenskoor op de planken staat in de regio. Dat het nu wel gebeurt in Lexmond is te danken aan Joost van Beek, die als organist verbonden is aan de Hervormde Kerk in het dorp. Joost is regelmatig in Denemarken te vinden. “Een paar jaar geleden raakte ik tijdens een vakantie bevriend met de dirigente van het koor, Merethe Køhl Hansen. Begin dit jaar vertelde ze mij over een koorreis die ze in Nederland wilde maken, en vroeg ze mijn hulp om locaties te vinden. De kerk in Lexmond leek me meteen heel geschikt, en kerkrentmeester Florentijn Kool reageerde ook meteen enthousiast.” Het koor treedt behalve in Lexmond ook op in Deventer, Zeist en Den Haag.

Een klassiek jongenskoor ‘in Engelse stijl’ is in de Deense koorwereld een vrij zeldzame verschijning.

Het Sorø Drengekor is opgericht in 2012 en verbonden aan de schitterende middeleeuwse kloosterkerk van het stadje Sorø. Joost: “Acht eeuwen geleden vormde het gezang van monniken een belangrijk onderdeel van het leven in Sorø. Je zou kunnen zeggen dat het Drengekor in hun voetsporen is getreden. Zo verenigt het koor het verleden met het heden. Het repertoire weerspiegelt dit: dat varieert van gregoriaans tot premières van nieuwe klassieke muziek.”

In Lexmond zingt het koor op woensdag 18 oktober muziek van o.a. Purcell, Mozart, Bruckner, Chilcott en een aantal Deense componisten. Assistent-dirigent Pelle Nyhuus begeleidt de zangers op de piano. Een van de koorleden verzorgt samen met het dertienjarige cellotalent Astrid Køhl-Hansen een instrumentaal intermezzo. Joost is enthousiast dat het gelukt is om het koor in Lexmond te laten optreden. “Het is prachtige muziek en het is mooi om dat te kunnen delen met inwoners van Lexmond en omstreken.”

Het concert begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur. Vanaf 19.00 is de kerk open. De toegang is vrij, wel is er na afloop een collecte ter dekking van de gemaakte kosten. Meer informatie: Joost van Beek via beekvanjoost@hotmail.com.