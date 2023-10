Adrie Tukker-Blok (CDA) vertrekt als raadslid van Molenlanden

MOLENLANDEN • Adrie Tukker-Blok (CDA) zet per direct een punt achter haar werk als raadslid in Molenlanden. Ze geeft aan dit niet te willen combineren met haar nieuwe functie, interim directeur-bestuurder bij Fien Wonen in Hardinxveld-Giessendam.

‘Ik neem dit besluit niet lichtvaardig, maar wil voorkomen dat er een schijn van belangenverstrengeling ontstaat in relatie tot mijn werkzaamheden die ik als (interim) directeur-bestuurder van woningcorporaties verricht en mijn rol als raadslid’, schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad.

De inwoonster van Nieuw-Lekkerland en voormalig directeur-bestuur van woningcorporatie Lek en Waard Wonen werd eind 2021 gepresenteerd als wethouderskandidaat voor het CDA. Ze kwam op plek twee van de kieslijst terecht. Omdat het CDA niet in de coalitie kwam, ging het wethouderschap niet door en werd ze eind maart 2022 geïnstalleerd als raadslid.

Opgedane ervaring

Die functie legt ze nu na anderhalf jaar neer. ‘Het werk als raadslid is mooi en ik ben meer en meer in mijn rol als raadslid gegroeid’, blikt Adrie Tukker terug.

‘Het werk bij een woningcorporatie ligt mij aan het hart. (..) Voor mijzelf heb ik de afweging gemaakt dat ik mijn opgedane ervaring het best kan inzetten in de sociale volkshuisvesting. Ik kies daarom voor die rol.’

Het is nog niet bekend wie de opengevallen plek opvult. Het CDA heeft vijf zetels in de Molenlandse raad. Op de kieslijst van het CDA stond Wim de Haan uit Wijngaarden op nummer zes.