met korte video

Kleindochter Lizz en oma Janny openen nieuw terras bij dierenweide Nieuwpoort

1 uur geleden

Nieuws 311 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUWPOORT • Het nieuwe terras bij Villa Kakelbont, de dierenweide in Nieuwpoort, werd dinsdag officieel geopend.

Lizz van Dongen en haar oma Janny Rodriguez knipten daarvoor het traditionele lintje door. Dat zij de openingshandeling mochten verrichten, had een bijzondere reden. Liz en Janny zijn de achterkleindochter en dochter van mevrouw Verhoeff uit Nieuwpoort.

“Op de kaart van haar overlijden stond dat bloemen niet nodig waren, maar dat in plaats daarvan een bijdrage aan Villa Kakelbont gedaan kon worden”, vertelt Arie Blom, voorzitter van de Nieuwpoortse dierenweide.

Scootmobiel

Ze was daarmee één van de vele sponsors. Verschillende van hen hadden gevraagd om bankjes bij Villa Kakelbont. Daar ging het bestuur mee aan de slag. Met succes: een maand geleden was het terras en twee bankjes er. Blom: “Daarbij heeft met name Milus van Vliet veel werk verzet, samen met een een aantal vrijwilligers. Het geld van mevrouw Verhoeff is hiervoor ook gebruikt.”

“We hebben het bewust op op eigen terrein gedaan, omdat je er dan ook het beheer en het toezicht over hebt”, gaat Arie Blom verder. “Voor zowel mensen met een scootmobiel, een rollator of een kinderwagen is het terras goed toegankelijk. Wij zijn er heel blij mee. De afgelopen weken hebben we al kunnen zien dat veel mensen gebruikmaakten van de bankjes.”