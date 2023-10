Bijeenkomst in Giessenburg over ouderenmishandeling

GIESSENBURG • Alzheimer Nederland afdeling Drechtstreek, de gemeente Molenlanden, Stichting Welzijn Molenlanden en de Werkgroep Kwetsbare Oudere organiseren op dinsdag 7 november de bijeenkomst ‘Je ziet het pas als je het gelooft’. Het gaat die middag om bewustwording van mishandeling bij ouderen met dementie.

Dementie is een ingrijpende aandoening die niet alleen de patiënt treft, maar ook de naasten en zorgverleners. In sommige gevallen kan dit leiden tot kwetsbaarheid en mogelijk zelfs ouderenmishandeling. “Het is van belang dat we bewust worden van deze kwestie en leren hoe we kunnen handelen wanneer we het ‘niet-pluis’ gevoel ervaren in een situatie”, vinden de organisatoren. Deze bijeenkomst is bedoeld om bewustwording te creëren en inzicht te krijgen in dit belangrijke onderwerp en samen stappen te zetten naar een veiligere omgeving voor kwetsbare ouderen.

Tijdens deze bijeenkomst zullen inspirerende sprekers hun inzichten delen en zullen we interactief met elkaar aan de slag gaan om kennis en ervaringen uit te wisselen. Na afloop is er gelegenheid om na te praten. De uitkomsten van deze bijeenkomst zullen gebruikt worden zijn voor de invulling van een vervolg bijeenkomst.

De bijeenkomst wordt gehouden in De Til in Giessenburg. Inloop is vanaf 13:15 uur. Het programma start om 13.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Aanmelden graag vóór 1 november via drechtsteden@alzheimervrijwilligers.nl. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals in het werkveld, vrijwilligers en mantelzorgers die te maken hebben met kwetsbare ouderen.

Voor meer informatie: Arie Slob via 06-51173181 of mrarieslob@hetnet.nl.