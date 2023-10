ingezonden mededeling

Keukens met kookeiland op maat: jouw droomkeuken

ma 16 okt. 2023, 08:35

De keuken is de belangrijkste ruimte in huis. Het is niet alleen de plek waar je heerlijk kunt genieten van een zelfgemaakte maaltijd, maar ook een plek om bij te kletsen en te ontspannen. Het kan zelfs je werkplek zijn.

Pak je laptop en je notitieboekje erbij en je kunt je thuiswerkdag prima spenderen aan de bar van jouw heerlijke keuken. Maar omdat deze plek in huis zo belangrijk is, wil je wel dat deze volledig is afgestemd op je behoeftes. Je wilt functionaliteit, maar het oog wil ook wat. De perfecte match voor elke keuken? Het kookeiland. Met de keukens van KeukenConcurrent heb je eindeloze mogelijkheden voor het toevoegen van een kookeiland.

Een kookeiland op maat

Een kookeiland is de perfecte toevoeging aan je keuken. Het zorgt dat je letterlijk elke centimeter optimaal gebruikt. Natuurlijk moet het kookeiland wel afgestemd zijn op de ruimte die je hebt in de keuken. Je wilt een kookeiland dat de ruimte groter maakt en wanneer je in een kleine keuken een gigantisch kookeiland plaatst, werkt het waarschijnlijk niet in je voordeel. Je wilt ook dat de stijl van je kookeiland past in je keuken. Zo maak je van je keuken een groot, samenhangend geheel. Dit geeft een heel rustgevende en luxueuze uitstraling. Kies voor materialen, kleuren en stijlen die op elkaar aansluiten en die elkaar versterken.

Wat zijn de voordelen van een kookeiland?

Een kookeiland heeft eindeloze voordelen. Ten eerste zorgt het voor extra ruimte in de keuken. Je kan het kookeiland gebruiken om te koken, duh! Maar het kan ook een extra werkplek zijn, of een plek waar je met het gezin kan ontbijten of een kopje koffie kan drinken. Ook heel gezellig: als jij lekker aan het kokkerellen bent kan je gezin erbij zitten, zonder dat ze je in de weg lopen. En bij dat geweldige kookeiland, krijg je ook nog eens heel wat opslagruimte cadeau. Dat kun je natuurlijk hartstikke goed gebruiken in de keuken. Het kookeiland geeft je ook meer mogelijkheden voor de installatie van apparatuur zoals een vaatwasser, een ruime kookplaat of een kokendwaterkraan bijvoorbeeld.

Waar begin je?

Als je een kookeiland wil toevoegen aan je keuken, dan is het belangrijk om je in een aantal dingen te verdiepen. Je moet ten eerste weten wat je in gedachten hebt. Nog geen idee? Dat is geen probleem. Gebruik Instagram en Pinterest en doe online keuken inspiratie op. Als je een goed beeld hebt van je droom kookeiland, kun je gaan zoeken naar de perfecte keukenzaak om deze keuken te realiseren. Het is altijd verstandig om met meerdere adviseurs te spreken. Zo zorg je dat je al je informatie op een rijtje hebt en dan weet je zeker dat je de perfecte partner kiest. Stel ook een duidelijk budget op. Weet wat je wil besteden en wat je uit kunt geven. Je kunt beter vooraf weten dat het duurder gaat zijn dan achteraf een rekening krijgen die je niet kunt betalen.

Dingen om op te letten

Als je kiest voor een kookeiland, maak je een investering in de keuken van je dromen. Dit is natuurlijk dubbel en dwars de moeite waard. Doe het daarom ook gelijk goed. Kies voor hoogwaardige materialen die wel tegen een stootje kunnen en die jarenlang meegaan. Onthoud goedkoop is duurkoop. Je kunt het beter één keer goed doen, dan dat je een paar jaar later spijt krijgt van de keuzes die je hebt gemaakt. Leg de focus dan ook op de functionaliteit. Ja, een kookeiland is prachtig. Maar uiteindelijk moet de keuken prettig zijn in gebruik. Het kan er nog zo mooi uitzien, maar als dat het enige is, ga je er waarschijnlijk geen of weinig gebruik van maken. En dat is zonde! Met deze tips op zak kun jij beginnen met het kiezen van het perfecte kookeiland.