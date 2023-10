Ondanks petitie wordt bouwplan woonzorgcomplex bij Plein 983 in Arkel voortgezet

ARKEL • De ontwikkeling van het bouwplan op het terrein aan de Harpstraat in Arkel, nabij Plein 983, gaat door, ondanks de ruim 1000 handtekeningen die bij een online petitie zijn opgehaald tegen het bouwplan.

Dat meldt de gemeente Molenlanden, die hierover overleg heeft gehad met de projectontwikkelaar. Die bleek te zijn verrast door de handtekeningenactie tegen het plan, omdat volgens hem niets daarop wees toen er op 6 juni een bewonersavond gehouden werd.

“Het beeld van de ontwikkelaar was dat de omgeving zo goed is meegenomen en dat er geen zwaarwegende bezwaren waren”, aldus de gemeente. De ontwikkelaar heeft aangeboden om in overleg te treden met de aanbieders van de petitie, maar die heeft volgens de gemeente geen enkele reactie ontvangen op zijn verzoek tot overleg.

Vanuit de gemeente is er ook nog contact gezocht met het kerkbestuur om een overleg te hebben. “Bij monde van de voorzitter is aangegeven dat de kerk hier geen meerwaarde in ziet”, aldus de gemeente Molenlanden. “Het besluit tot verkoop (onder voorbehoud van verkrijgen vergunning) van het betreffende perceel aan de ontwikkelaar is genomen door het kerkbestuur na brede overweging en wenst hier nu uitvoering aan te geven.”

Voor de beoordeling van de vergunningsaanvraag zijn aanvullende stukken opgevraagd. Hierna kan de verdere beoordeling plaatsvinden. In principe zou op 12 november beslist moeten worden over de vergunningsaanvraag, maar aangezien nog niet alles compleet is zal dit waarschijnlijk later worden. Zo lijkt het erop dat de bouwplannen voor het woonzorgcomplex op die locatie in Arkel door zullen gaan.