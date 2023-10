Fashion & Food Event in Groot-Ammers groot succes

GROOT-AMMERS • In de afgelopen week heeft het eerste Fashion & Food event plaats gevonden in Het Posthuijs in Groot-Ammers.

Het was een avondvullend programma met fantastisch eten, een prachtige collectie kleding door middel van diverse modeshows van M&M Mode & Meer, en mooie woonaccessoires van Thuis bij Gerda en een bingo als afsluiter. Het was een groot succes.