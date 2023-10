Jenneke Blokland-Klijn net op tijd weg uit Israël: feestvreugde slaat om in oorlog

ALBLASSERWAARD • Van het ene op het andere moment veranderde een met feest omrande zakelijke reis naar Israël in een beangstigende en levensbedreigende ervaring. Jenneke Blokland-Klijn, oud-inwoonster van Groot-Ammers (ze verhuisde enkele jaren geleden naar Sliedrecht) kon maandag op het laatste moment nog mee met een vlucht terug naar Nederland. “Het afweergeschut reed met het vliegtuig mee terwijl het naar de startbaan taxiede.”

De sfeer is vrijdagavond uitgelaten in het hotel in het noorden van Israël. Joden uit het land zelf en van over heel de wereld vieren uitbundig het einde van het Loofhuttenfeest. “De sfeer was heel fijn”, blikt Jenneke terug.

Voor haar reisbureau Ahavah Travel, dat (gezins)reizen naar Israël organiseert, is ze samen met haar man Wim voor de 34e keer in het land. “ Er stonden deze keer allerlei zakelijke afspraken op de agenda voor nieuwe reizen die we organiseren.”

Grimmige wending

Maar de reis krijgt deze keer een grimmige wending. Dat dringt zaterdagochtend door. “Ik kreeg een bezorgde app van een vriend: ‘Gaat alles goed met jullie?’. Wij wisten nog van niets. Online zagen we vervolgens wat er gebeurt was. De omvang en de ernst werd steeds duidelijker.”

“Het was heel onwerkelijk: de vreugde van de vrijdagavond sloeg zaterdagochtend in één keer om naar droefheid en verdriet. Binnen de kortste keren was het hotel leeg. Veel jonge mannen werden per direct opgeroepen om het leger in te gaan; gezinnen gingen van hun vakantieadres terug naar huis.”

Kibboets

Er valt een beangstigende stilte. Binnen, maar ook buiten. Geen enkel vliegtuig laat zich bijvoorbeeld zien. Op zondag besluit Jenneke naar een nabijgelegen kibboets te gaan, waar ze vrienden heeft.

“Zij gaven aan dat het veilig genoeg was om te komen. We wilden hen graag bemoedigen. Bij aankomst stapten we uit de huurauto. De spanning was duidelijk merkbaar. De beveiliger stapte op ons af met de vinger aan de trekker van zijn geweer. Ook al zie je er niet als een terrorist uit, het vertrouwen is weg. Er zijn zoveel infiltranten in het land die vermomd aanslagen proberen te plegen.”

Schuilkelders

In de kibboets zijn kinderen bezig om de schuilkelders schoon te maken. Het besef is er bij de bewoners: dit wordt oorlog. “Er was veel onzekerheid. De week ervoor hadden ze nog de overwinning in de Jom Kippoer-oorlog van vijftig jaar geleden gevierd. Dit kon toch niet meer gebeuren? Ze vroegen zich af: hebben we als Israël zitten slapen?”

Een dag eerder heeft Jenneke al contact gezocht met haar reisagent. “Die zei: iedereen die bij mij een ticket heeft geregeld, moet ik terug naar huis halen.”

Tanks

Achteraf blijkt dat een goede handelwijze. Anderen die langer wachten zaten en/of zitten nog vast in Israël. “Ook voor ons was het nog heel spannend. Zondag zijn we in de loop van de dag naar het vliegveld Ben Goerion gereden.”

De snelweg, die normaal heel druk is, was verlaten. “Door de velden reden tanks, overal zag je oorlogstuig. De gezichten van de soldaten waren bedrukt en verwrongen. De tranen liepen over mijn wangen. Ik besefte: dit is oorlog.”

Drie raketten

Op het vliegveld aangekomen - het was toen zeven uur ‘s avonds - moet Jenneke nog wachten tot maandagochtend 6 uur voordat het vliegtuig vertrekt. In de tussentijd worden drie raketten op Ben Goerion afgevuurd.

“Drie zware ontploffingen hoorden we. Wij schrokken natuurlijk heel erg, maar ze waren opgevangen door het Iron Dome, het luchtafweersysteem van Israël.”

Afweergeschut

“We zaten in grote spanning of onze vlucht zou vertrekken. Terwijl we in het vliegtuig zaten, zagen we door de raampjes het afweergeschut. Het reed met ons mee terwijl we taxieden en opstegen. De piloot zei: “Bid ervoor dat we veilig op kunnen stijgen, voor een veilige vlucht en voor ons land.”

In het vliegtuig zaten veel orthodoxe Joden uit vooral New York. Toen we eenmaal in de lucht waren, stonden ze op, deden hun gebedsmantels om en begonnen vurig en emotioneel te bidden. Zelf huilde ik ook, al was ik heel rustig. Ik mocht ervaren wat er in Psalm 91 staat.”

Zelfbescherming

Ze is inmiddels weer thuis, herenigd met haar kinderen en verdere familie. Maar het verdriet is er nog steeds. “Ik heb vrienden onder alle bevolkingsgroepen. Er zijn zoveel mensen in Gaza die dit ook niet willen.”

“De eigenaar van het hotel waar we zaten is zelf Arabisch en zo ken ik nog meer mensen uit die groep. Zij hebben het goed in Israël en vinden dit vreselijk. Israël is zeker niet perfect, maar veel van wat zij doen komt voort uit zelfbescherming. Als Gaza de wapens neerlegt, is er vrede, als Israël de wapens neerlegt, is er geen Israël meer. Hamas gaat net als IS beestachtig te werk. Voor hen telt een mensenleven niet.”

Hulpactie

Stilzitten doet ze niet. “Naast bidden ben ik voortdurend bezig om te kijken of ik via mijn relaties mensen die nog in Israël vastzitten te helpen. En ik ben nog aan het kijken of we een hulpactie voor de slachtoffers op kunnen zetten. Ik hoop en bid daarnaast dat we straks weer terug kunnen naar Israël. Elke keer als ik daar land, voelt het alsof ik thuiskom.”