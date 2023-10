Veel belangstelling Pop Up Store Windroos in Gorinchem

56 minuten geleden

Nieuws 196 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GORINCHEM • Deze week was alweer de derde editie van de Pop Up Store op De Windroos in Gorinchem.

Tweedehands kleding, schoenen en accessoires kregen een nieuwe kans. Er kon door leerlingen, ouders, broertjes en zusjes naar hartelust (gratis) geshopt worden onder het motto: geef kleding een tweede kans. De school bedankt verschillende winkeliers voor hun donaties.