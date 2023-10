Open eettafel bij ‘t Waellant in Nieuw-Lekkerland

do 12 okt. 2023, 16:00

NIEUW-LEKKERLAND • In ’t Waellant te Nieuw-Lekkerland wordt op woensdag 25 oktober een open tafel gehouden voor bewoners uit Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk van 55 jaar en ouder. De aanvang van de open tafel is om 12.30 uur. Aanmelden kan tot maandag 23 oktober, om uiterlijk 10.00 uur.

Het menu van woensdag is als volgt; een heldere ossenstaartsoep als voorgerecht, rode bietjes, aardappelen en een baconburger met vleesjus als hoofdgerecht en vruchtenyoghurt als dessert. De kosten bedragen €10 euro inclusief een drankje.

Voor aanmelden, vervoer naar ’t Waellant en/ of meer informatie kunnen belangstellenden terecht bij het meldpunt van de L. & N. Smit’s Stichting, iedere werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur, telefoonnummer 0184-68 93 60, of via de website: www.smitsstichting.nl.