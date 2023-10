Seniorenkoor Zanglust Nieuwpoort zoekt nieuwe leden

NIEUWPOORT • Seniorenkoor Zanglust Nieuwpoort is op zoek naar nieuwe leden.

Het koor bestaat al ruim veertig jaar en repeteert elke maandagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur in de Vijverhof in Nieuwpoort. Er zijn 22 leden, in leeftijd variërend van 65 tot ruim 80 jaar.

“We vormen een heel gezellig koor en tijdens de repetities is er ruimte voor onderlinge contacten, maar ligt uiteraard de nadruk op het instuderen van liederen”, vertelt mevrouw De Bondt van het koor. “Ons repertoire bestaat uit kerkelijke en wereldlijke liederen.”

Belangstellenden kunnen langskomen tijdens een repetitie of bellen met 0184-601720.