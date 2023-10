Superman wint ringsteken onder het zadel bij Paardenmarkt Ameide

Alblasserdam hijst vlag Israël niet: 'Wij willen geen voeding bieden voor internationale conflicten'

Nieuws

11 okt., 16:51

ALBLASSERDAM • In tegenstelling tot veel andere gemeenten in Nederland besloot het gemeentebestuur in Alblasserdam niet de vlag van Israël te hijsen, als steunbetuiging na de..