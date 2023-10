fotoreportage en korte video

Regenachtige start van Paardenmarkt Ameide

43 minuten geleden

Nieuws Fotoseries 235 keer gelezen

AMEIDE • De jaarlijkse Paardenmarkt in Ameide kende donderdag een regenachtige start.

Dat was te merken aan de belangstelling; op de warenmarkt, waar je normaliter met moeite door kunt lopen, was het een groot deel van de ochtend stil. Ook bij de keuringen was de publieke belangstelling laag, al lieten meerdere bezoekers zich gewapend met paraplu’s niet tegenhouden door het mindere weer.