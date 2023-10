Alblasserdam hijst vlag Israël niet: ‘Wij willen geen voeding bieden voor internationale conflicten’

ALBLASSERDAM • In tegenstelling tot veel andere gemeenten in Nederland besloot het gemeentebestuur in Alblasserdam niet de vlag van Israël te hijsen, als steunbetuiging na de aanslagen van afgelopen weekend.

Alblasserdam is terughoudend met het hijsen van internationale vlaggen, zo onderbouwt burgemeester Jan Willem Boersma dit besluit. ‘In Alblasserdam leven wij mee met de onschuldige burgers in Israël en de Palestijnse Gebieden, die terecht zijn gekomen in een oorlog’, laat hij weten in een reactie.

‘Wij zien afschuwelijke beelden in het nieuws voorbijkomen. Wij veroordelen elke vorm van terreur. Wij hebben ervoor gekozen om geen vlag te hijsen. In Alblasserdam zijn wij terughoudend met het hijsen van internationale vlaggen. Het hele jaar wappert onze Alblasserdamse vlag voor iedereen.’

Geen voeding voor internationale conflicten

De burgemeester wil in de lokale samenleving met het hijsen van de vlag van Israël geen voeding bieden voor internationale conflicten. ‘Wij willen de nuance bewaren, daar waar het al ingewikkeld genoeg is.’

‘In Alblasserdam leven we al jarenlang samen met verschillende overtuigingen. Iedere inwoner heeft eigen gedachten en gevoelens bij deze situatie. Wij willen met elkaar in gesprek blijven en steun bieden aan iedereen die zich inzet voor vrede in het gebied.’