Molenlanden presenteert begroting met positief resultaat; woonlasten 6,5 procent omhoog

1 uur geleden

Nieuws 185 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad van Molenlanden een sluitende begroting aan met een positief resultaat van 791.400 euro. In het komende jaar kan Molenlanden daardoor verder werken aan haar ambities.

Daarbij was het overigens wel nodig om kritisch naar de gemeentelijke portemonnee te kijken om de komende jaren vooruit te kunnen en geen tekorten op de begroting te krijgen.

Woonlasten omhoog

De woonlasten zullen in het komende jaar gemiddeld met 6,5 procent stijgen. De afvalstoffenheffing gaat van 370 naar 403 euro gemiddeld, de rioolheffing voor eigenaren van 100 naar 106 euro, de rioolheffing van gebruikers van 139 naar 149 euro en de OZB gaat van 316 naar 328 euro. In totaal gaan inwoners met 986 euro zo’n 71 euro meer afrekenen in 2024 dan in 2023.

De stijging van 6,5% komt door prijsstijgingen bij GR Waardlanden en de indexering van de rioolheffing en OZB. Vorig jaar werd nog aan ieder huishouden een korting van 30 euro gegeven.

Keuzes maken

Wethouder Bram Visser: “2024 wordt het tweede begrotingsjaar van deze raadsperiode en het coalitieakkoord. Samen met onze inwoners, bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kerken is het college met de organisatie vol energie aan de slag gegaan. En dat willen we voortzetten in 2024.”

“We zien dat we meer dan in voorgaande jaren keuzes moeten gaan maken. Om de kernen vitaal te houden blijven we investeren, maar wel in een context van rentestijging, een schaarsere arbeidsmarkt en bestedingsruimte die beperkt is.”

Woningbouw

Het versnellen van de woningbouw is ook in 2024 één van de speerpunten. In het coalitieakkoord 2022-2026 staat dat er jaarlijks 200 woningen (totaal tot 2026, 800 woningen) worden opgeleverd. Ook in 2024 streeft de gemeente er dus opnieuw naar om 200 nieuwe woningen toe te voegen aan de huidige woningvoorraad.

Om een afname van het energieverbruik in onze gemeente te bevorderen is de gemeente volop bezig met de energietransitie. “We werken aan een betaalbare en betrouwbare duurzame energievoorziening voor onze inwoners en bedrijven, op een manier die past bij onze klimaatdoelstellingen. Daarbij hebben we ook oog voor het energienetwerk.”

Opvang vluchtelingen

De opvang van vluchtelingen en het huisvesten van statushouders vraagt ook in 2024 aandacht en capaciteit van de gemeente. “We blijven ons inspannen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De signalen zijn dat ook onze gemeente asielzoekers een plaats voor langere termijn moet gaan bieden. Financieel zijn we in deze begroting uitgegaan dat de kosten hiervan ook in 2024 door het Rijk wordt vergoed.”

Ook in 2024 zet Molenlanden onverminderd in op armoedebestrijding. Dit is noodzakelijk omdat ook in Molenlanden armoede toeneemt. We zetten samen met partners niet alleen in op financiële ondersteuning en (schuld)hulpverlening maar ook op preventie, scholing en loopbaanontwikkeling.

Veranderingen

Inwoners van Molenlanden krijgen vanaf 1 januari 2024 te maken met enkele veranderingen. Zo gaat men betalen voor het restafval dat wordt aangeboden. “Een flinke verandering voor onze inwoners en ondernemers, die we met Waardlanden zo goed mogelijk invoeren”, meldt de gemeente.

Ook gaat de Omgevingswet na jaren van uitstel per 1 januari 2024 van start. “Na jaren van voorbereiding zijn we er klaar voor om hier eindelijk mee aan de slag te gaan. In 2024 leren we in de praktijk wat dit betekent en hoe we de dienstverlening naar de inwoners optimaal kunnen houden.”

Stikstofbank

Verder opent de gemeente in 2024 een stikstofbank voor de Alblasserwaard. Veel boeren in de Alblasserwaard hebben vragen rondom hun vergunning. Het is van belang dat alle boeren op een gelijkwaardige manier kunnen nadenken over hun toekomst. “En we werken plannen uit voor schoolhuisvesting en sportaccommodaties.”

Krimp uitkering

Wethouder Bram Visser: “Ik ben blij dat het saldo van de begroting 2024 positief is. Het is ons zelfs gelukt om een sluitende meerjarenbegroting op te stellen. We hebben kritisch moeten kijken naar de uitgaven en doen dan ook de komende jaren. Dat is nodig om toekomstige investeringen zoals het IHP (Integraal Huisvestingsplan Onderwijs) en de in het accommodatiebeleid genoemde renovaties en nieuwbouw van sportaccommodaties mogelijk te maken. Een gunstige uitkomst van de septembercirculaire zorgt voor de laatste groene cijfers.”

De begroting wordt door de gemeenteraad behandeld op 2 november in de gezamenlijke commissievergadering en op 9 november in de besluitvormende raad.