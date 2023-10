Meester Bas van De Springplank uit Meerkerk trouwt met Marieke

MEERKERK • Meester Bas van basisschool De Springplank in Meerkerk is getrouwd. Samen met bruid Marieke kwam hij woensdag 11 oktober naar school om het feest met alle leerlingen te vieren.

Van groep 1 tot en met 8 stonden de leerlingen in een erehaag op het schoolplein om het bruidspaar te verwelkomen.

Daarna verzamelden alle kinderen zich in de hal. Daar luisteren ze vol verwondering naar het verhaal van de bruiloft. “Jullie zien er mooi uit!” was de reactie van een van de kinderen. Ook wilde een van de leerlingen wel graag weten waar de meester het huwelijksaanzoek had gedaan. Om het feestje compleet te maken was er voor alle leerlingen een lekkere traktatie.

De leerlingen van meester Bas hebben mooie tekening en lieve boodschappen cadeau gedaan. Ook gaven ze een vuurschaal cadeau, om ervoor te zorgen dat het liefdesvuurtje altijd zal blijven branden.