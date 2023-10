Verkoop en modeshow vintagekleding voor goede doelen

GORINCHEM • De jaarlijkse verkoop en modeshow van Soroptimistclub Merwekring vindt plaats op maandagavond 30 oktober. De opbrengst is voor drie goede doelen en wordt gehouden in Hotel Gorinchem ‘Van der Valk’ aan de Franklinweg 7 in Gorinchem.

Ook dit jaar is er weer volop merkkleding te koop van opvallend goede kwaliteit. En eveneens bij de kleding passende accessoires, tassen en schoenen. In de op de verkoop toegespitste modeshow worden de meest bijzondere stukken getoond. Toegangskaarten zijn 8 euro per stuk en zijn op de avond zelf te koop maar ook zijn ze vooraf te bestellen via http://sevn.ly/xybgglpu of bij leden van soroptimistclub Merwekring.

De modeshow start om 20.00 uur en de voorverkoop begint al om 19.00 uur. Er worden ook weer loten verkocht voor de loterij, waarbij mooie prijzen te winnen zijn, gesponsord door diverse bedrijven en clubleden. Loten kunnen alleen contant afgerekend worden. De aankopen van kleding en accessoires kunnen contant of met de pin worden afgerekend.

De opbrengst van de verkoop gaat naar een regionaal en een internationaal doel. Regionaal is de steun aan Stichting SitY Academy. Daarnaast worden er twee internationale doelen bestemd: Edumais en Stichting Nieuwe Generatie Brasil.

Aan het einde van de verkoop kunnen de medewerkers van Dress for Success uit de overgebleven kleding nog sets uitzoeken voor hun cliënten. Deze vrijwilligersorganisatie helpt werkzoekenden aan kleding die past bij de functie waarop ze solliciteren. Ook krijgt de organisatie Samen 1 de gelegenheid om na afloop kleding uit te zoeken. Zo krijgt alle kleding een tweede ronde. In het kader van duurzaamheid is dit een bijzonder en mooi initiatief waar club Merwekring graag haar steentje aan bijdraagt.

Soroptimistclub Merwekring is een serviceclub van vakvrouwen. De club zet zich in voor positieverbetering van vrouwen en kinderen wereldwijd. Zij maakt deel uit van de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao en heeft ruim 3400 leden, verdeeld over 101 clubs. De leden van Soroptimistclub Merwekring komen uit Gorinchem en omgeving. Soroptimist International heeft 75.000 leden en 3.000 clubs in 122 landen. Meer informatie: www.soroptimist.nl.