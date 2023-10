De Til Groep maakt met elektrische bestelbus overstap naar duurzaam bezorgen

GIESSENBURG • Met de komst van een elektrische bestelbus in plaats van de traditionele dieselbus gaat De Til Groep over op duurzaam bezorgen.

Dinsdag overhandigde directeur Wim van Krugten de sleutels van de elektrische Volkswagen-bus. “We zijn al veel langer van plan om deze overstap te maken, maar er was nog geen geschikt elektrisch voertuig voor onze bezorgservice”, vertelt hij.

“Met deze bestelbus kunnen we tachtig, negentig procent van onze klanten bedienen. Het gaat dan om het volume: er zijn klanten waarbij ook deze bus niet groot genoeg is. Daarvoor zoeken we dan een andere oplossing.”

Verduurzamen staat al veel langer centraal bij De Til Groep. Het vervoer maakt daar nu ook onderdeel vanuit. “Het is niet meer van deze tijd om met een dieselbus door onze dorpen heen te rijden. We gaan toch toe naar elektrisch vervoer: dan wachten wij liever niet af tot het niet anders kan, maar gaan daar nu al mee aan de slag. Bijzonder is trouwens aan de bestelbus dat hij ook gebruikt kan gaan worden als opslag voor de stroom die onze zonnepanelen op gaan wekken.”

Dat hoort wethouder Jan Lock van de gemeente Molenlanden, ook aanwezig bij de overhandiging, graag. “Om niet afhankelijk te zijn van het stroomnetwerk zullen we grote en kleine oplossingen moeten bedenken. Dit is er één van. Als gemeente zijn we blij met dit soort initiatieven vanuit de gemeenschap zelf.”