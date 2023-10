Waterschap Rivierenland wil PFAS-verbod en schadevergoeding

50 minuten geleden

Nieuws 213 keer gelezen

REGIO • De verontreiniging van water en bodem met PFAS moet stoppen. Dat onderstreepte het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland maandagavond 9 oktober nog eens in een unaniem aangenomen motie. Waterschap Rivierenland vindt dat deze stoffen niet thuishoren in water en bodem.

Alle partijen willen ook dat het college van dijkgraaf en heemraden (het dagelijks bestuur) de PFAS-vervuiling en -schade inventariseert en vervolgschade verhaalt op Chemours. Verder kreeg het college de opdracht in beeld te brengen wat de gevolgen zijn voor het baggerplan van het waterschap, wanneer slib en bagger vervuild mochten zijn door PFAS.

Verontrustende concentraties

De afgelopen jaren troffen medewerkers van het waterschap in een groot deel van het werkgebied PFAS aan. PFAS is een verzamelnaam voor stoffen die een risico vormen voor mens en milieu. Ze zijn onder andere jarenlang uitgestoten door Chemours in Dordrecht. Uit zorg voor de waterkwaliteit begon het waterschap in 2018 met metingen naar PFAS, in de omgeving van Chemours. Daarin vond het waterschap verontrustende concentraties PFAS, die met de nieuwste inzichten van het RIVM als gevaarlijk hoog te duiden zijn.

Bagger en slib

Het waterschap zal extra activiteiten moet uitvoeren als gevolg van de schade door PFAS. Naast de uitgebreide metingen die de organisatie doet, zoekt het waterschap ook naar manieren om met de PFAS-verontreiniging in water en grond om te gaan. Wat de financiële schade zal zijn is nog niet te zeggen. De verwerking van bagger en slib uit sloten zal meer werk met zich meebrengen als gevolg van verontreiniging.

Verantwoordelijkheid

In een bericht op de eigen website benadrukt het Waterschap Rivierenland zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat inwoners het water in sloten en vaarten op allerlei manieren kunnen gebruiken. Mensen moeten er kunnen zwemmen en vissen en moeten hun moestuin kunnen besproeien met slootwater. De organisatie benadrukt daarom dat de verontreiniging van water en bodem met PFAS moet stoppen.

Overzicht meetwaarden

Op de website van het waterschap is, onder een plattegrond met meetlocaties, een overzicht te vinden van de meetwaarden van GenX, PFOA en PFOS per regio. Daarin worden de concentraties weergegeven in nanogram per liter (ng/l). Zie: https://ap.lc/lwEKr

Strengere grenswaarden

Strengere risicogrenzen In het najaar van 2022 heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nieuwe en strengere landelijke risicogrenswaarden voorgesteld. Deze grenswaarden zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog niet omgezet naar normen. De meetwaarden van het waterschap overschrijden de voorgestelde grenswaarden van het RIVM al snel.

Nog geen nieuwe normen

Het waterschap kijkt uit naar een duiding van de nieuwe informatie van het RIVM. De organisatie wil graag weten wat de nieuwe grenswaarden betekenen voor bijvoorbeeld zwemwater, visconsumptie, moestuinen, beregening en het laten drinken van vee. Daarvoor is onder andere de deskundigheid van het RIVM nodig. Samen met Waterschap Hollandse Delta heeft Waterschap Rivierenland opdracht gegeven aan het RIVM om de grenswaarden door te vertalen naar adviezen voor het watergebruik.