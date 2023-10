Open repetitie-ochtend Vocaal Ensemble Yadah in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Vocaal Ensemble Yadah verzorgt op zaterdagochtend 4 november een open repetitie in de Dorpskerk in Nieuw-Lekkerland.

Op deze ochtend kan men kennis maken met de leden van het koor, kan men een inkijkje in het repertoire krijgen, is de nieuwe dirigent aanwezig en kan er sfeer geproefd worden.

Ook dankzij huisgemaakte lekkernijen en een lekker bakje koffie of kopje thee is deze ochtend de moeite waard. Aanvang is om 09.45 uur.