Steunbetuiging college Molenlanden vanwege geweld in Israël; gemeente hijst vlag

52 minuten geleden

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden hees dinsdag de Israëlische vlag.

Burgemeester Theo Segers: “We zijn geschokt door het geweld van Hamas in Israël. Het hijsen van de vlag is een steunbetuiging aan iedereen die geraakt wordt door deze heftige gebeurtenissen. We denken daarbij ook aan degenen die in onzekerheid verkeren over familie en vrienden in het gebied.”

Hij vervolgt: “De situatie in Israël en de Palestijnse gebieden is ingewikkeld. We hebben daar allemaal onze eigen gevoelens en gedachten over. Maar laten we met elkaar in gesprek blijven en steun bieden aan iedereen die zich inzet voor vrede in het gebied.”