Quiltmarkt De Lingelappers op 25 oktober in Gorinchem

47 minuten geleden

Nieuws 153 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GORINCHEM • Quiltvereniging De Lingelappers uit Gorinchem verzorgt op 25 oktober de jaarlijkse quiltmarkt in het gebouw van het Leger des Heils in de Nicolaas Pieckstraat 43 in Gorinchem. Parkeren en de toegang zijn gratis. Openingstijd van 10.00 tot 20.00 uur.

Tijdens de quiltmarkt zijn veel quilts, gemaakt door de leden, te zien. Er zijn workshops en kleine demonstraties. Een quilt wordt verloot en er is een ‘goede doelen’-kraam met door de leden gemaakte artikelen, waarvan de opbrengst gaat naar Kika.

Quiltwinkels Stitch en Zo en Farmyard komen. Breiwol is te koop bij Yarn on the Rox. En naaimachinewinkel Van Keekem is aanwezig.