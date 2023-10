Gratis basiscursus film maken bij Videoclub Fade-in ’80 in Papendrecht

PAPENDRECHT • Videoclub Fade-in ‘80 uit Papendrecht organiseert vanaf maandagavond 27 november weer een cursus film maken.

In zeven lesavonden worden de basisprincipes behandeld, zoals camera-instellingen, bewegingen en statief gebruik, licht en geluid, titels, muziek en commentaar bij een film maken. Ook maken deelnemers deze avonden kennis met het werk van de leden van de videoclub, variërend van een leuke vakantiefilm tot interessante documentaires. Tevens worden nieuwe ontwikkeling besproken die er voor de amateurfilmer zijn.

De cursus wordt gegeven op de maandavond van 19.30 tot 22.00 uur in ons leslokaal van de Kinderboerderij De Papenhoeve aan de Admiraal de Ruyterweg 1a in Papendrecht. De docenten en de begeleiders zijn allemaal ervaren filmers. Er wordt gewerkt met een gebruiksvriendelijk Nederlandstalig montage programma. Er is een eigen helpdesk en indien nodig geven docenten support aan huis.

De zeven lessen van de basiscursus zijn gratis, enige kennis van en ervaring met computergebruik is wel noodzakelijk. Men moet zelf een laptop meenemen met daarop geïnstalleerd het montageprogramma Magix Video deluxe.

Ook kan men helpen bij het digitaliseren van oud beeldmateriaal, zoals 8 mm filmpjes en videobanden. Deze filmpjes/banden staan vaak nog vol met familie-activiteiten en blijken een aardige en historische waardige herinnering te zijn. Alle informatie en de overige datums zijn te vinden op de website www.videoclubpapendrecht.nl, mailen kan naar info@videoclubpapendrecht.nl.