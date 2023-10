Avond over PFAS/Chemours met landelijke en lokale politici

SLIEDRECHT/REGIO • De ChristenUnie-fracties van Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht organiseren op maandag 16 oktober met landelijke politici een avond over PFAS en Chemours.

Deze avond is bedoeld voor iedereen die zichzelf als achterban van de ChristenUnie ziet en vindt plaats op maandag 16 oktober vanaf 19:30 uur in de Elimkerk aan de Prof. Van Musschenbroekstraat 4 te Sliedrecht. Aanwezig zijn landelijke kandidaten Pieter Grinwis (no. 2 en Tweede Kamerlid) en Jan Pieter Verweij (no. 31 en nu raadslid in Sliedrecht), maar ook fractievoorzitter van de Statenfractie Steven Datema en lokale politici van de genoemde acht gemeenten.

Jan Pieter Verweij: “Het PFAS-schandaal houdt me niet alleen als raadslid bezig, maar ook persoonlijk. Toen ik nog ouderling was heb ik meer dan eens de vraag gekregen over een ernstig ziek gemeentelid, of dat niet door PFAS kon komen. We hebben als lokale politiek de Provinciale Staten en de Tweede Kamer nodig om tot oplossingen te komen. Wat mij betreft een verbod op PFAS en meer mogelijkheden tot handhaving.”

Pieter Grinwis: “Regelmatig ben ik in één deze acht gemeenten voor een gesprek over ‘wonen’ en merk dan hoe de PFAS-kwestie de mensen bezighoudt en overal doorheen speelt. Bijvoorbeeld in Sliedrecht, waar een groot deel van mijn familie woont, heb ik gemerkt hoe de zorgen over wat Chemours de omwonenden heeft aangedaan steeds groter werden. Ik heb daarom in de afgelopen jaren regelmatig gevraagd om betere handhaving en veel strakkere vergunningprocedures rond industrie als Chemours. Recente documentaires en de uitspraak van de rechter laatst helpen mee om het in Den Haag nu wel geregeld te gaan krijgen.”