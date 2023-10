Zwembad De Dompelaar wint ClubSupport actie Rabobank

GROOT-AMMERS • Zwembad De Dompelaar heeft alle reden tot vreugde en stralende gezichten, want het zwembad in Groot-Ammers heeft, met een overweldigend aantal stemmen van de leden van Rabobank Lek en Merwede, de eerste plaats behaald met de Rabo ClubSupport-actie.

Het zwembad krijgt een financiële injectie van maar liefst 3220,85 euro, die zal worden besteed aan twee belangrijke projecten: de vervanging van de airtrampoline, waardoor kinderen volgend jaar weer naar hartenlust kunnen springen op een gloednieuwe trampoline. Daarnaast gaat een deel van de middelen naar het verduurzamen van het entreegebouw van zwembad De Dompelaar.

“Hiermee willen we niet alleen onze bezoekers beter van dienst zijn, maar ook onze toegewijde vrijwilligers in de Kiosk. Het entreegebouw zal bovendien worden geïsoleerd en gasloos worden gemaakt, waardoor we weer een stap dichter bij een groenere toekomst komen.”, zegt Peter Kwakernaak, voorzitter van Stichting Exploitatie De Dompelaar.

Peter vervolgt: “We willen van deze gelegenheid gebruik maken om alle leden van Rabobank Lek en Merwede te bedanken voor hun ongelooflijke steun. Met hernieuwd vertrouwen en een enorme dosis enthousiasme, kijken we uit naar het volgende zwemseizoen.”