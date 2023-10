Open dag bij Hospice De Cirkel in Papendrecht

PAPENDRECHT • Hospice De Cirkel opent op zaterdag 14 oktober haar deuren op de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

Ieder jaar op de tweede zaterdag in oktober vindt de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg plaats. Deze dag is bedoeld om meer bekendheid te geven aan palliatieve zorg en de keuzes die in deze laatste levensfase gemaakt kunnen worden.?In heel Nederland worden activiteiten georganiseerd om mensen kennis te laten maken met palliatieve zorg, zoals bijvoorbeeld een open huis bij hospices.

Hospice De Cirkel organiseert al jaren een open dag, juist op deze dag. De Cirkel is een bijna-thuis-huis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste fase staat hierbij centraal. Ze krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van de thuiszorg, de huisarts, familie en vrienden en ze kunnen rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers.

In totaal zijn 140 vrijwilligers opgeleid en VPTZ-gecertificeerd. Hospice De Cirkel staat voor geborgenheid. Het biedt niet alleen de terminale patiënten een veilige en huiselijke omgeving, maar ondersteunt en begeleidt ook hun naasten. De Cirkel heeft twee vestigingen: voor de Zwijndrechtse Waard in Hendrik-Ido-Ambacht en voor de Alblasserwaard in Papendrecht.

Het hospice zet op beide locaties op zaterdag 14 oktober haar deuren open voor belangstellenden. “Heeft u altijd al eens achter de voordeur willen kijken van een hospice, dan zien we u heel graag op onze open dag! Om een indruk op te doen over de ondersteuning in de laatste levensfase of om te ervaren of vrijwilligerswerk in het hospice bij u past. We beantwoorden al u vragen graag onder het genot van een kopje koffie of thee”, aldus manager Annemiek Deunhouwer.

Het hospice in Hendrik-Ido-Ambacht is gevestigd aan de Vrouwgelenweg 61 en is open van 11.00 tot 14.00 uur. Het hospice in Papendrecht is gevestigd aan de Andoornlaan 200 en is open van 11.00 tot 15.30 uur. Inschrijven voor de open dag is niet nodig.