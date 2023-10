Nieuw inleverpunt voor hulpgoederen in Giessenburg

29 minuten geleden

Nieuws 127 keer gelezen

GIESSENBURG • Een nieuw GAiN-inleverpunt voor hulpgoederen is geopend in Giessenburg. De organisatie, beter bekend als Global Aid Network, roept inwoners van de regio op om overbodige spullen een tweede kans te geven.

“Spullen die bij sommigen ongebruikt in de kast liggen, zijn in andere landen een grote luxe”, vertelt GAiN. “Vluchtelingen in Griekenland, Roma in Roemenië en ouderen in Moldavië kunnen ze heel goed gebruiken.” Daarom openden zij deze week een nieuw inleverpunt in Giessenburg.

GAiN helpt mensen in moeilijke situaties, door noodhulp te bieden evenals langdurige opbouwprojecten. Ze werken met hart en handen aan nieuw perspectief voor mensen die geen toekomst meer zien.

Meer informatie betreft de inleverpunten, evenals de actuele hulpgoederenlijst, is te vinden via https://gainhelpt.nu/help-mee/hulpgoederen-en-inleveren/. Het nieuwe inleverpunt is te vinden aan de A.M.A van Langeraadweg 9. Hulpgoederen kunnen onder de carport gezet worden van maandag tot en met zaterdag. Bij vragen kan gebeld worden naar 06-57153146.