Vierdaagse Alblasserwaard 2023 was de laatste; bestuur zet er definitief een punt achter

HOORNAAR • Het bestuur van de Vierdaagse Alblasserwaard heeft na uitgebreid overleg met spijt in het hart de definitieve beslissing moeten nemen dat de 25e editie daadwerkelijk de laatste editie was die door dit bestuur werd georganiseerd.

De 25e jubileumeditie van de Vierdaagse Alblasserwaard was van tevoren aangekondigd als de laatste editie onder de vlag van Den Hâneker. Verschillende uitdagingen hebben een rol gespeeld in dit besluit, waaronder de groeiende eisen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid, stijgende kosten, financiële risico’s, en met name een gebrek aan beschikbare vrijwilligers.

Onvoldoende steun

‘Na de aankondiging eerder dit jaar hebben we vele positieve reacties ontvangen van deelnemers die enthousiast waren om mee te doen aan de 26e editie van ons evenement, gepland van 8 tot en met 11 mei volgend jaar’, meldt het bestuur in een persbericht.

‘Helaas was er de afgelopen maanden onvoldoende steun, zowel financieel als in termen van mankracht, vanuit individuen en organisaties. Na zorgvuldige overweging en uitgebreid intern overleg heeft het bestuur tot zijn spijt moeten besluiten dat het niet mogelijk is om door te gaan. Gezien de omvang van het werk in de aanloop naar het evenement en gedurende de drukke evenementsweek, is het simpelweg niet langer haalbaar om dit te combineren met de huidige verplichtingen en taken van de drie bestuursleden.’

Traditie voortzetten

Hoewel de huidige bestuursleden de organisatie van de Vierdaagse Alblasserwaard niet kunnen voortzetten, hopen zij dat andere geïnteresseerden zich zullen aandienen om deze traditie voort te zetten en te laten bloeien.

‘Wij wensen hen alle succes en ondersteuning toe die zij nodig hebben om de Vierdaagse Alblasserwaard voort te laten leven en staan klaar om hen te assisteren met kennis en middelen.’

