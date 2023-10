Leerlingen Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland zetten tanden in wereldse hapjes

29 minuten geleden

Nieuws 122 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • De Kinderboekenweek is op woensdag 4 oktober op een heel smakelijke manier van start gegaan op obs De Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland.

Het thema van dit jaar is ‘bij mij thuis’. De Oudervereniging bedacht daar een leuke activiteit bij. Alle leerlingen maakten thuis een paar hapjes. Dat leverde een multicultureel buffet op. Van China tot Litouwen of van Oostenrijk tot Irak, iedereen had enorm zijn best gedaan. De kaartjes met de vlag bij het bord vertellen waar het hapje vandaan komt. Het resultaat was een heerlijke lunch met elkaar in de klas.

De Kinderboekenweek vindt plaats van 4 tot en met 15 oktober. Tien dagen lang werken de leerlingen met het thema ‘Bij mij thuis’. Thuis betekent voor iedereen iets anders en thuis bestaat in veel verschillende vormen. Deze diversiteit viert de school en er wordt gesproken over de verschillen en gelijkenissen.