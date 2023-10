Klaverjassen in Wijngaarden druk bezocht

WIJNGAARDEN • Bij IJsclub Nooit Gedacht in Wijngaarden werd dinsdag de klaverjasavond weer goed bezocht.

De speciaal uit Drenthe overgekomen de Jong was met Booy met 2-1 te sterk voor het duo vanEijl/Boom. Aantjes/Vink konden hun voorsprong op Bouter/Korevaar niet uitbreiden en strandden op 2-2. De Bondt/Aantjes tegen Brand/de Bondt werd eveneens gelijkspel met 1-1.

Stuij/Aantjes (later vervangen door Bikker) versus Vink/de Jong eindigden ook gelijk 2-2. Het slotspel handjeraaien aan de bar werd na een lange strijd tussen Bikker en De Jong uiteindelijk in het voordeel van Bikker beslist.

Er is nog ruimte voor meer klaverjassers. Wie niet kan of wil klaverjassen, kan ook voor de gezelligheid en drankje doen, elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur in de IJszaal van ‘t Wingerds hof.