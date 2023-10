Repair Café Nieuw-Lekkerland op zoek naar handige vrijwilligers

NIEUW-LEKKERLAND • Het Repair Café, gevestigd op het Kringloopplein aan de Ambachtsweg te Nieuw-Lekkerland, is dringend op zoek naar een paar handige vrijwilligers.

Sinds de verhuizing vorig jaar van de Planetenlaan naar het Kringloopplein is de hoeveelheid te repareren spullen alleen maar toegenomen. Hierdoor ontstaan nu te lange wachttijden.

Bij het Repair Café worden vaak koffiezetapparaten, stofzuigers, elektrisch gereedschap en nog veel meer apparaten gerepareerd. Het Repair Café is geopend op de even woensdagen van de maand van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Voor meer informatie of een kennismaking: penningmeester Jan Simons via 06-34224298 of jsimons@solcon.nl.