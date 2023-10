Jagers in de Alblasserwaard: meldt altijd het aanrijden van een ree

ALBLASSERWAARD • Als je een ree aanrijdt, meld het dan via de politie bij de jagers. Die oproep doen de Wildbeheereenheden Alblasserwaard Oost en West.

Een aangereden ree die dagenlang gewond in een berm ligt pijn te lijden, wachtend op een onafwendbare dood; dat willen de Wildbeheereenheden Alblasserwaard Oost en West voorkomen.

“Er is nog veel onbekendheid over wat je moet doen als je een ree aanrijdt”, vertelt PR-vrijwilliger Arie Andeweg. “Dan kunnen zulke situaties voorkomen omdat automobilisten zonder het te melden hun weg vervolgen. Voor ons is het daarnaast ook belangrijk om te weten op welke locaties het het vaakst mis gaat.”

Dood van stress

Bij een aanrijding is de aanbevolen route om via 0900-8844 contact op te nemen met de politie en de aanrijding te melden. De politie neemt vervolgens contact op met de Wildbeheereenheid. “Wij hebben een team van vijf zogenaamde valwildafhandelaren. Deze jagers zijn gekwalificeerd om de situatie te beoordelen. Zij gaan ter plaatse en verlossen, als dat nodig is, de aangereden ree uit zijn lijden. Het is ook belangrijk om te weten of een gewond dier nog weggekomen is en in welke richting. En let uiteraard goed op je eigen veiligheid.”

De kans op herstel voor een gewond ree is niet groot, laat staan een pijnvrij leven, licht Andeweg toe. “Bij fikse verwondingen stopt het dier met eten en herkauwen en krijgt het vaak koorts. Een paar dagen later gaat het ree buiten ieders zicht dood. Een ree in gevangenschap, bij een poging om te revalideren, gaat dood door stress. Daar is vrijwel niets tegen te doen.”

Dierenambulance

Hij vervolgt: “Bij katten, vogels en honden kun je altijd de Dierenambulance bellen, maar niet bij reeën. Dat hebben we ook met de Dierenambulance afgesproken. Zij zijn een ketenpartner van ons. Zij zeggen: in zo’n situatie zouden wij ook tot euthaniseren overgaan.”

“Tegelijkertijd is het doen van een melding ook aan te raden in verband met het afhandelen van de schade. Richting de verzekering kun je op deze manier onderbouwd aangeven hoe je auto beschadigd is geraakt.”

Tellingen

De kans op een aanrijding met een ree stijgt ieder jaar. De Wildbeheereenheden signaleren dat de populatie in de Alblasserwaard gestaag groeit. “Meerdere keren per jaar voeren we daarvoor tellingen uit in de streek. Opvallend is dat het aantal aanrijdingen in vergelijking met vorig jaar nu nog minder is. Wij zijn bang dat dat de stilte voor de storm is, dat de piek nog moet komen.”

Het is nu de periode van het oogsten van de mais. “Daarin schuilen veel reeën en op zoek naar een nieuwe schuilplek is de kans groot dat ze wegen oversteken.”

Afschot

Om het aantal reeën beheersbaar te houden, wordt er nu al op ze gejaagd. “Als Wildbeheereenheden schieten we jaarlijks twintig reeën. Dat doen we op locaties waarvan we weten dat veel reeën aangereden worden. Een voorbeeld daarvan is de provincialeweg N214, tussen Noordeloos en Meerkerk. Maar de N214 is sowieso een weg waar vaak een aanrijding plaatsvindt. Ondanks deze afschot blijft het aantal stijgen. In de toekomst zou het getal van twintig reeën die we eruit halen, toe kunnen nemen.”

Voor meer informatie: wbealblasserwaardoost.nl