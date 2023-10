Stedin kan vraag elektriciteit niet aan: rem op uitbreiding grootverbruikers in Molenlanden-oost

49 minuten geleden

Nieuws 498 keer gelezen

MOLENLANDEN • Omdat netbeheerder Stedin tegen de grenzen aanloopt van haar leveringscapaciteit, kunnen grootverbruikers in het oosten van de gemeente Molenlanden geen nieuwe of zwaardere elektriciteitsaansluiting krijgen.

De afnamecongestie, zoals Stedin dat noemt, wordt veroorzaakt door een elektriciteitsvraag van bedrijven, die de capaciteit van het hoofdstation in Arkel te boven gaat. De elektriciteitsvraag neemt de laatste jaren toe vanwege de wens om steeds meer aardgasvrij te worden. Bedrijven elektrificeren daardoor steeds meer.

Wachtlijst

De afgekondigde maatregel heeft gevolgen voor grootverbruikers. Dit zijn klanten die een capaciteit hebben van meer dan 3x 80 Ampère. Dat is de standaard bedrijfsmatige aansluiting. Grootverbruik-klanten in het gebied kunnen op dit moment geen nieuwe of zwaardere elektriciteitsaansluiting krijgen. Deze zakelijke klanten komen op een wachtlijst te staan en moeten wachten tot er voldoende ruimte is op het net.

Het gaat in de gemeente Molenlanden om Groot-Ammers, Nieuwpoort, Langerak, Waal, Ottoland, Goudriaan, Giessenburg, Schelluinen, Hoogblokland, Hoornaar, Noordeloos en Arkel. Ook de gemeente Vijfheerenlanden, de gemeente Gorinchem en een klein gebied van de gemeente West-Betuwe krijgen te maken met de maatregel.

De beperking van de afname geldt niet voor het terugleveren van duurzaam opgewekte elektriciteit door middel van wind- en zonne-energie. De netcongestie heeft ook geen gevolgen voor woningeigenaren en de meeste kleine bedrijven.

Stedin verwacht dat aansluitingen voor nieuwbouwwoningen, individuele verduurzamingsmaatregelen en publieke laadvoorzieningen nog gerealiseerd kunnen worden.

Ervaringen uitwisselen

“We zijn niet de eerste gemeente in Nederland die te maken krijgt met netcongestie”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden in een reactie op de maatregel. “We wisselen dan ook ervaringen uit met andere gemeenten over hoe hiermee om te gaan en welke creatieve oplossingen kunnen worden bedacht om projecten toch door te laten gaan.”

Hierbij kan gedacht worden aan het delen van duurzaam opgewekte energie tussen bedrijven, het verdelen met piekmomenten, het benutten van waterstof of het opslaan van energie. Bedrijven en een aantal ondernemersverenigingen in de gemeente oriënteren zich al op deze oplossingen en communiceren hierover met de gemeente.

Daarnaast wordt landelijk gewerkt aan een voorstel om gebouwen met een maatschappelijke bestemming voorrang te geven in het geval van netcongestie.

Uitbreiding en verzwaring van de huidige infrastructuur wordt naar verwachting tussen 2029 en 2031 afgerond.

Reactie Stedin

Stedin vindt het jammer dat ze de maatregel moet nemen. Regiodirecteur Maarten Bijl: “De versnelde elektrificatie van grote bedrijven in combinatie met de snelle toename van elektriciteitsverbruik door huishoudens heeft de capaciteit van ons net in deze regio ingehaald. Vandaar dat we vanaf nu een wachtlijst moeten hanteren voor nieuwe grote aanvragen voor aansluiting op het net. Dit geldt ook voor uitbreidingen van bestaande aansluitingen. Helaas is deze maatregel nodig omdat anders de veiligheid en betrouwbaarheid van het net in gevaar komt.”

“Om de huidige situatie op te lossen breiden we ons elektriciteitsnet ook in deze regio zo snel mogelijk uit. Dit gaat echter niet in hetzelfde tempo als de stijgende vraag naar elektriciteit. Tot het moment dat de uitbreiding van het net gereed is, vraagt de huidige situatie ook iets van ondernemers. Samen met ondernemers kijken we naar het stroomverbruik. Door een echt scherpe inschatting te maken van het vermogen dat zij daadwerkelijk nodig hebben, kunnen we gezamenlijk het net zo veel mogelijk ontlasten en beter benutten. Daarover gaan we met bedrijven in gesprek.”