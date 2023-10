Bart de Groot wint waardebon van Plieger Sport in Meerkerk

MEERKERK • Bart de Groot is de trotse winnaar van een waardebon van Plieger Sport die te winnen was op de laatst gehouden Boerenlandfeest/Fokveedag.

De prijs was beschikbaar gesteld door accountants- en belastingadviesbureau Arendse Kon en financieel bureau Ducente. Het was een sportieve actie waarbij de deelnemers op een racefiets (op een band) een berg op mochten fietsen. In het kader van het thema ‘Financieel Fit’ zijn er veel sportieve kilometers verreden.

Volgens Roland van Wijk van Arendse Kon en Ben Ippel van Ducente is dit een metafoor voor waar veel ondernemers en particulieren mee te maken hebben.