Boer Slob uit Giessenburg presenteert gezonde kaas in Veendam

GIESSENBURG • Afgelopen zaterdag lanceerde Kaas van boer Slob uit Giessenburg samen met magnesiumproducent Nedmag uit Veendam hun nieuwste innovatie; de Veendammer. Deze kaas, verrijkt met magnesium en verlaagd in zout, werd gepresenteerd tijdens de open dag van Nedmag als eerste product in de lijn Pure Health & Earth waarmee de kaasmakers en magnesiumproducent gezamenlijk een gezond alternatief wil bieden voor zout.

In 1985 begon de familie Slob met het maken van kaas op hun boerderij in Giessenburg. Door de jaren heen ontwikkelde zij een exclusieve recept waarmee ze een karakteristieke kaas weten te produceren. Met het winnen van een gouden award tijdens de World Cheese Award in 2021 door hun belegen kaas genaamd Ruby wisten de kaasmakers de aandacht te trekken van Nedmag om samen een recept te ontwikkelen waarbij de natriumzouten in kaas deels vervangen konden worden door magnesiumzouten.

Oorspronkelijk wordt er aan kaas namelijk natriumzouten toegevoegd voor de conservering van de kaas, maar magnesium heeft dezelfde invloed op de conservering terwijl deze een gezonde invloed hebben op het menselijk lichaam. Na twee jaar van intensief samenwerken en uitgebreid onderzoek zijn beide bedrijven trots op het uiteindelijke resultaat: de Veendammer, kaas verrijkt met magnesium en verlaagd in zout.

Vanaf 1 oktober is de kaas te proeven in de winkel van Kaas van boer Slob aan de Hoefweg West 3 in Giessenburg (geopend op zaterdag van 8:00 tot 13:00) of te bestellen via de webshop van Zechsal. Meer informatie over de Veendammer staat op de website: www.phe-magnesium.nl.