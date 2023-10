Buddybanken voor OBS De Ammers

GROOT-AMMERS • Op de schoolpleinen van OBS De Ammers in Groot-Ammers zijn op woensdag 27 september zijn er twee Buddybanken onthuld, die geschonken zijn door Rock products.

Zij hebben de banken, in samenwerking met een sociale werkplaats uit Amsterdam, geproduceerd. Het doel van de Buddybank is om leerlingen te helpen die zich alleen voelen of juist met een ander kind willen spelen. Zij kunnen op het bankje gaan zitten, een ander kind kan dan zien dat er iemand wil spelen en uitnodigen om mee te doen. Het bankje zorgt voor duidelijkheid en nodigt positief gedrag uit. Dit past volledig bij de kernwaarden van de school: verbinding, eigenheid en wereldwijsheid.